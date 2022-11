Kronika Friedeborna przetłumaczona na język polski

Trzy pięknie oprawione tomy, bogata historia miasta i profesjonalny aparat naukowy - to wszystko składa się na pierwsze, pełne polskie wydanie „Historycznego opisu miasta Szczecina" napisanego w 1613 r. Jego prezentacja odbyła się w czwartek 10 listopada na Zamku Książąt Pomorskich. W promocji udział wzięli goście z Polski i Niemiec.

To książka reprezentująca ogromną historyczną wartość. Jej autorem jest Paul Friedeborn, radca miejski oraz burmistrz Szczecina (stanowisko to uzyskał w roku 1630). Dotychczas praca nie była publikowana w całości w języku polskim. Od teraz, dzięki wspólnym wysiłkom zespołu historyków i Zamku Książąt Pomorskich, czytelnicy mogą zapoznać się z pełną treścią dzieła.

Kronika Friedeborna to trzy opasłe tomy zawierające szczegółowy zapis dziejów Szczecina od początków miasta do początków wieku XVII. Napisana została w języku niemieckim i łacińskim, w trzech księgach. Pierwsza opowiada historię od antyku do panowania Bogusława X, druga - czasy Barnima IX i Jerzego I do śmierci księcia Jana Fryderyka (1600 r.), a trzecia czasy panowania Barnima X, Bogusława

