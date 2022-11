Kronika Friedeborna przetłumaczona na język polski

Trzy pięknie oprawione tomy, bogata historia miasta i profesjonalny aparat naukowy - to wszystko składa się na pierwsze, pełne polskie wydanie "Historycznego opisu miasta Szczecina" napisanego w 1613 r. Jego prezentacja odbyła się w czwartek, 10 listopada na Zamku Książąt Pomorskich. W promocji udział wzięli goście z Polski i Niemiec.

To książka reprezentująca ogromną historyczną wartość. Jej autorem jest Paul Friedeborn, radca miejski oraz burmistrz Szczecina (stanowisko to uzyskał w roku 1930). Dotychczas praca nie była publikowana w całości w języku polskim. Od teraz, dzięki wspólnym wysiłkom zespołu historyków i Zamku Książąt Pomorskich, czytelnicy mogą zapoznać się z pełną treścią dzieła.

Dzieje Szczecina w trzech tomach

Kronika Friedeborna to trzy opasłe tomy, zawierające szczegółowy zapis dziejów Szczecina od początków miasta do początków wieku XVII. Napisana została w języku niemieckim i łacińskim, w trzech księgach. Pierwsza opowiada historię od antyku do panowania Bogusława X, druga - czasy Barnima IX i Jerzego I do śmierci księcia Jana Fryderyka (1600 r.), a trzecia czasy panowania Barnima X, Bogusława XIII oraz Filipa II do 1613 roku. Poszczególne księgi zaczynają się poetyckim wstępem i dedykacją.

Szczeciński badacze - historycy, jak i archiwiści, od lat starali się zainteresować opinię publiczną wydaniem tego nieocenionego dla lokalnej historii dzieła. Udało się to dzięki inicjatywie i staraniom Zamku Książąt Pomorskich, który uzyskał na to dofinansowanie z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W skład zespołu badawczego, który pracował nad opracowaniem naukowym i wydaniem "Historycznego opisu miasta Szczecina" wchodzą historycy (dr Małgorzata Cieśluk, Jerzy Grzelak, dr hab. prof. US Agnieszka Gut, dr hab. prof. US Paweł Gut, prof. Edward Rymar oraz dr hab. Rafał Simiński), tłumacze (dr hab. Rafał Simiński, Jerzy Grzelak, dr hab. prof. US Agnieszka Gut oraz dr Małgorzata Cieśluk ) i recenzenci (prof. dr hab. Radosław Gaziński z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Elwira Buszewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. prof. US Barbara Komenda-Earle).

Nieocenione znaczenie

Wydanie, poza oryginalnym tekstem zawiera również bogaty aparat naukowy - przypisy objaśniają historyczne fakty, detale, ówczesną rzeczywistość historyczną. Trzy tomy publikacji oprawione zostały w bordowe obwoluty, na których widnieje wydrukowany złotym kolorem tytuł książki.

Historycy nie mają wątpliwości, że "Historyczny opis miasta Szczecina" to źródło o nieocenionym znaczeniu dla badań nad miastem i regionem.

- Kronika jest dojrzałym dziełem historycznym napisanym przez urzędnika miejskiego, który znał miasto, jego administrację i sposób funkcjonowania organizmu miejskiego - mówił prof. Radosław Gaziński, jeden z recenzentów. - Miał również z racji pełnionych funkcji dostęp do dokumentów przechowywanych w miejskim archiwum. Co więcej, sam tworzył dokumenty, co powodowało, że umiał je odpowiednio odczytywać i interpretować. Wartość naukową kroniki, szczególnie dla czasów, w których żył jej autor wzmacnia dodatkowo fakt, że pod koniec II wojny światowej zaginęły akta miasta Szczecina.

Kronika dla każdego

- Publikacja otwiera nowy rozdział w badaniach nowożytnych dziejów dawnego Szczecina i Pomorza – podkreśliła Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, kierująca zespołem pracowników Zamku oraz realizacją projektu.

I dodaje, że kronika Friedeborna może być czytana przez każdego - nie tylko przez pracowników akademickich:

- To kolejne duże dzieło przybliżające historię miasta i regionu, które można określić mianem klasycznego - mówiła. - Z pewnością wpłynie na kształt i kierunek działań podejmowanych zarówno przez akademików, jak i poza murami uniwersytetów. Jest bowiem kronika Friedeborna nie tylko cennym źródłem wiedzy, dającym dostęp do ogromnej liczby ciekawostek i intrygujących informacji o przeszłości, ale przede wszystkim utworem literackim, dostarczającym czytelnikowi wiele emocji, inspiracji, a także rozrywki.

Ponieważ wydanie "Historycznego opisu miasta Szczecina" odbyło się w ramach funduszy europejskich, książka nie może być sprzedawana, a jej poszczególne egzemplarze zostaną przekazane bibliotekom w całym kraju.

Otwarte spotkanie promocyjne dla czytelników odbędzie się z kolei 16 listopada (środa) o godz. 17. 30 w Sali Anny Jagiellonki (wejście A, I piętro). Obowiązują bezpłatne wejściówki, które odebrać można w kasie Zamku od poniedziałku 14 listopada od godz. 10 (liczba miejsc jest ograniczona).

(aj)