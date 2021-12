Krajobraz drogowy Międzyodrza

Przebudowa ulic w otoczeniu szczecińskiego portu na Łasztowni i pozostałych wyspach w tej części miasta to jedna z wielu równolegle realizowanych inwestycji drogowo-komunikacyjnych. Oprócz spółki Strabag w tym obszarze operuje równocześnie gdyńskie MTM.

W tym konkretnie rejonie do tej pory zakończyło się jedno z czterech zleconych zadań. To na ul. Górnośląskiej. W jej pobliżu wzdłuż ul. Gdańskiej na wysokości Estakady Pomorskiej kontynuowane są prace. Tam już jednak bez większych uciążliwości dla zmotoryzowanych, bo poniżej niej i na wspomagającej nitce jezdni w stronę Basenu Górniczego. Do końca września przyszłego roku Strabag z remontem ma też się uporać.

Bliżej wjazdu do miasta, bo w rejonie ul. Energetyków i wszystkich do niej przyległych, inwestycję realizuje MTM. Nie tylko zresztą tam. Nieco dalej, bo aż po Ostrów Grabowski ta sama firma przebudowuje w ramach odrębnego kontraktu przyportowe ulice Rybnicką, Hryniewieckiego, Kujota i Logistyczną (wydatek na poziomie ponad 45,6 mln zł).



- Zmiany w zakresie przebudowywanej infrastruktury są już bardzo widoczne. W rejonie ul.

