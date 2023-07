Kosztowna niewiedza. Kary za zły abonament

Zapowiadana Strefa Płatnego Parkowania na kilku ulicach szczecińskiego Starego Miasta z początkiem lipca stała się faktem. Część mieszkańców wciąż jednak nie zauważyła, że zmieniły się zasady parkowania. Są zdziwieni, gdy za wycieraczkami swoich aut znajdują wezwania do zapłaty. Twierdzą, że o zmianach nie wiedzieli.

- Przez wiele lat parkowałem na sąsiednim dla ul. Mariackiej pl. Żołnierza Polskiego i było dobrze, bo przynajmniej widziałem swój pojazd z okien. W październiku ubiegłego roku urzędniczka SPP zmusiła mnie do parkowania na ul. Mariackiej, bo mieszkam pod tym adresem - pisze w skardze do „Kuriera" pan Klaudiusz. - Wtedy była to jeszcze Strefa Zamieszkania Stare Miasto. Od kwietnia Rada Miejska zlikwidowała tę strefę na mojej ulicy. Nie poinformowano jednocześnie mieszkańców, co dalej z opłatą. Mam kartę Stare Miasto ważną do 11 października. Nie było żadnej wzmianki na internetowej stronie, co dalej z posiadanymi opłatami, tym bardziej że od czasu trwania jarmarku świątecznego od kwietnia br. do 1 lipca nie pobierano opłaty.

Prawda jest jednak nieco inna. Opłata na 6

...