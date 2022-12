Komunikacja miejska w Szczecinie bez szans na rozwój

Dwa nowe tramwaje, dwa nowe autobusy i podwyżki dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej - na tyle pozwala projekt przyszłorocznego budżetu Szczecina.

Nie ma jednak pewności, czy komunikację uda się utrzymać na obecnym poziomie. Mimo niedawnego ograniczenia częstotliwości kursowania na wielu liniach do pracy wciąż brakuje ponad 120 osób. A rosnące ceny paliw i energii też szybko mogą spowodować kolejne, niekorzystne dla pasażerów korekty.

- W komunikacji miejskiej charakterystyczne jest to, że dochody nie pokrywają wydatków - mówi Anna Szotkowska, zastępca prezydenta miasta. - Przypominam, że w mijającym roku cztery czy pięć razy wprowadzaliśmy poprawki do budżetu, co było konieczne choćby ze względu na rosnące ceny paliw. Plan na przyszły rok oparty jest na obecnie obowiązujących stawkach, ale zakładamy, że podobnie jak w tym roku, budżet będzie trzeba korygować.

Na początku roku stawki za tzw. wozokilometr dla spółek, których stuprocentowym właścicielem jest miasto, oscylowały na poziomie 6,50-7 zł. Obecnie jest to ok 10 zł. Ten wzrost może być podobny w roku przyszłym.

