Skarg nie ma, ale... Podjuchy pod lupą

Wysłać oddział prewencji albo po cywilnemu potem na dołek na 24/ 48h na twardej pryczy .do tego chleb i woda i się nauczą dyscypliny patusy ,podobno niektóre autobusy ochrania firma ochroniarska to gdzie są patrole interwencyjne ?

500+

2022-09-12 12:40:28

Jakby musieli płacić za bilety to by im było szkoda pieniędzy . Jestem za bezpłatnymi przejazdami dla uczniów jedynie na trasie do Szkoły od poniedziałku do piątku .Rozdawnicto i róbta co chceta dają takie wyniki