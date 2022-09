Pasażerowie mokną na przystanku na pl. Rodła i dopytują: A gdzie wiaty?

realista 2022-09-13 09:48:26 - Ale kiedy to zakończone? Po czym można się zorientować że coś zostało definitywnie zakończone? Bo przybędzie miłościwie nam panujący Piotr K. ze świtą z Pałacu na Błoniach i bla bla i ciach wstęgę w rytmie orkiestry z filharmonii ? Z ciekawości zapytam może ktoś coś wie . Czy te jajowate Rondo w Podjuchach jest już definitywnie oddane czy czeka na coś? Ile razy tam przejeżdżam to ciągle jakiś ktoś coś tam albo kopie a inny zakopuje, albo zamiata albo stuka.

Cała "Rewolucja torowa" to w szczegółach jeden wielki bubel projektowy. Mieszkańcy to zobaczą i poczują jak to zostanie skończone. Zabetonowanie wszystkiego co można, likwidacja miejsc parkingowych, zwężanie jezdni, wspólne przystanki tramwajów z autobusami (patrz korki ),kiepskie wygłuszenie zmodernizowanych torów. Zamiast przysporzyć pasażerów będzie ich jeszcze mniej bo jedyne do czego ten projekt się przyczyni do dalszej depopulacji Śródmieścia.