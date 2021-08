Komu Enea oddała swój majątek w administrowanie? Oszuści mają się dobrze

Tydzień temu w artykule „Komu Enea powierzyła swój majątek?" opisałem działalność spółki Ramstad z Koszalina. Wydzierżawiła ona na 10 lat ośrodek „Cisy" w Pogorzelicy przy ul. Słonecznej, który jest własnością Nadleśnictwa Gryfice. Ponieważ spółka nie zapłaciła na czas czynszu umownego ani też nie reagowała na pisma wzywające do zapłaty, nadleśnictwo eksmitowało niesolidnego kontrahenta.

Jak powiedział mi nadleśniczy Wojciech Pietrzak, umowę zerwano (dwa lata przed końcem jej obowiązywania) przed sezonem letnim, gdyż zdawano sobie sprawę, że gdyby to uczyniono w trakcie pobytu dzieci, to byłoby to ze szkodą dla Bogu ducha winnych kolonistów.

Spółki i spółeczki…

Przypomnę, że Ramstad oszukał wielu ludzi i firmy, którym nie płacił za wykonane usługi i dostarczony towar. Tak prawdę mówiąc, to nie tylko Ramstad, ale inne spółki i spółeczki (m.in.: Ever Grupa, Gastro Team, Tees), które często zmieniały nazwy, ale ich prezesi i udziałowcy raz byli w tej, a za chwilę w innej. Metoda prosta: spółkę ścigają wierzyciele, więc ta znika i pojawia się nowa, która twierdzi, że z poprzednią nie

...