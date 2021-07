Jak ochronić swoje dane osobowe. Spis minął półmetek

Narodowy Spis Powszechny ruszył 1 kwietnia br. Osoby, które nie zdążyły się spisać, mogą to zrobić do 30 września. Kara za niewypełnienie tego obowiązku może wynieść nawet 5 tys. złotych. Jednak do połowy lipca spisała się zaledwie nieco ponad połowa szczecinian.

Spisać się można telefonicznie, przez internet, stacjonarnie lub poprzez wywiad bezpośredni. Warto wtedy uważać na oszustów. Przedstawiają się jako pracownicy GUS i w ten sposób pozyskują dane osobowe obywateli. Jak odróżnić oszusta od rachmistrza i gdzie w Szczecinie można spisać się stacjonarnie?

Najbezpieczniejszą metodą jest samospis internetowy. Można to zrobić, korzystając z formularza na stronie spis.gov.pl.

- Aby nie narazić się na wizytę lub telefon od osób podszywających się pod rachmistrzów, najlepiej spisać się samodzielnie - potwierdza dr Agnieszka Brzezińska, kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych działającego w strukturze Urzędu Statystycznego w Szczecinie. - Jeżeli dokonamy samospisu, prawdziwy rachmistrz nie będzie podejmował próby kontaktu i pozyskania naszych informacji.

Spisać się

...