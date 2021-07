Oszuści czyszczą konta! Policja ostrzega i apeluje o ostrożność

W ciągu ostatniego tygodnia kilkoro szczecinian straciło pieniądze na koncie bankowym. Zadzwonili do nich oszuści podający się za pracowników departamentu do spraw bezpieczeństwa bankowego, wmówili, że ich konto zostało zhakowane i powinni zainstalować aplikację, przez którą sprawdzone zostaną konta prywatne. Policja apeluje o ostrożność i zgłaszanie każdej takiej sytuacji, nawet jeśli to tylko próba oszustwa.

W ostatnim czasie do szczecińskich komisariatów zgłaszają się szczecinianie, którzy padli ofiarą przestępców. Jak relacjonuje policja, telefonował do nich mężczyzna, który przedstawił się z imienia i nazwiska, podając się za pracownika departamentu do spraw bezpieczeństwa bankowego. Informował, że była próba włamania na konto przez osobę, która widnieje w bazach danych jako hakująca konta bankowe.

- Oszuści następnie proszą o zainstalowanie aplikacji, przez którą trzeba się zalogować na wszystkie swoje konta bankowe, żeby sprawdzić, czy doszło do zhakowania - relacjonuje sierż. sztab. Paweł Pankau z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - W międzyczasie

...