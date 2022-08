Kolejne przesunięcie terminu. Remont drogi Police – Szczecin do końca października?

Przebudowa drogi Police - Szczecin (przez Przęsocin) potrwa jeszcze dłużej. Po raz kolejny trzeba przesunąć termin zakończenia tej inwestycji. To przez konieczność wykonania dodatkowych prac, które zajmą więcej czasu niż przewidywano. Najnowszy termin finału remontu to październik tego roku. I do tego czasu kierowcy oraz pasażerowie m.in. autobusów muszą się liczyć z utrudnieniami, choć wykonawca zapewnia, że będzie się starał je minimalizować.

- Okazało się, że trzeba wykonać kolejne, dodatkowe prace, które obejmują m.in. zbrojenie skarp geosyntetykami oraz gabionami na istniejących pod drogą przepustach - mówi Mateusz Frąckowiak, rzecznik Starostwa Powiatowego w Policach. - To jeszcze wydłuży termin zakończenia przebudowy, obecnie jest przewidywany na koniec października. Te prace mają umożliwić zachowanie ciągłości zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego.

O tym, że konieczne są

...