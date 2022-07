Most przez ul. Celną w połowie nowy. Zmiana organizacji ruchu od piątku

Od piątku, 15 lipca, zmieni się organizacja ruchu na remontowanym moście nad Kanałem Zielonym łączącym Łasztownię z Kępą Parnicką. Samochody pojadą nową jezdnią do połowy na nowo wykonanym pomoście przeprawy. Natomiast drogowcy ze spółki Niwa Szczecin, wykonawcy prac, przeniosą się teraz na jego drugą połowę, dotąd użytkowaną, gdzie rozpocznie się demontaż starej konstrukcji - tej części, która znajduje się od strony pobliskiej ul. Bulwar Gdański.



Przypomnijmy, że wymieniany jest w całości ustrój nośny mostu z wykorzystaniem istniejących podpór. Przebudowa była konieczna z uwagi na postępującą degradację elementów konstrukcji, w tym prefabrykowanych dźwigarów, jak i korozję łożysk wałkowych. Na podstawie ekspertyzy stwierdzono, że miejscami obiekt został niedbale wykonany i zaprojektowany, co skróciło okres jego trwałości i możliwości użytkowania bez jakiejkolwiek interwencji. W 2019 roku, aby nie obniżać nośności do 20 ton, ruch przez most odbywał się wahadłowo z użyciem sygnalizacji świetlnej. Tak jest też teraz.

Koszt modernizacji przeprawy między obu wyspami na styku ulic Bulwar Gdański, Celnej i Leona Heyki ma wynieść ponad 5,4 mln zł. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do 300 dni od momentu przekazania mu placu budowy, co nastąpiło w styczniu tego roku. Finał prac zatem, jak też jakichkolwiek utrudnień w przejeździe kierowcy mogą spodziewać się na przełomie listopada i grudnia tego roku. ©℗

(M)