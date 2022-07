Prom „Copernicus” przypłynął do Szczecina

Prom „Copernicus” ponownie gości w Szczecinie. Tym razem przypłynął (w piątek, 8 lipca) ze Świnoujścia do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Powrót na linię do szwedzkiego Trelleborga zaplanowano na 17 lipca.

Przypomnijmy, że zbudowany w 1995 roku prom od włoskiego armatora kupiła Euroafrica Shipping Lines. Na początku 2018 roku przypłynął do Szczecina, gdzie został przebudowany. Modernizacja polegała przede wszystkim na dobudowaniu części hotelowej, przebudowie rampy rufowej oraz dołożeniu steru strumieniowego i wymianie środków ratunkowych na nowe.

„Copernicus” to siostrzany prom „Galileusza”. Ma 150 m długości. Do dyspozycji podróżnych jest 126 miejsc pasażerskich (głównie dla kierowców ciężarówek) w 51 kabinach. Pojemność ładunkowa wynosi ok. 90 ciężarówek, ale jest też możliwość ustawienia ponad 100 jednostek frachtowych.

Zarząd eksploatacyjny nad jednostką sprawuje Unity Line, spółka z Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej.

