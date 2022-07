Kiedy otworzą nam ogród przy filharmonii?

To spory teren zielony w samym centrum miasta - na tyłach „lodowego pałacu". Jednak do tej pory jego ogromny potencjał rekreacyjny jest marnowany. Czy to się wkrótce zmieni? Okazuje się, że jest na to szansa.

Budynek szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z jednej strony sąsiaduje z ulicą oraz zabetonowanym gmachem „Przełomów" na placu Solidarności. Natomiast z drugiej - w obrębie ulic Matejki i Zygmunta Starego - powierzchnię ponad 4,5 tysiąca mkw. zajmuje bujna i świetnie utrzymana zieleń. Nie jest jednak dostępna ani dla szczecinian, ani dla turystów. Zamknięta za ogrodzeniem, służy głównie jako przestrzeń techniczna, parkingowa. W administrowaniu Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

- Na tej działce znajdują się pomieszczenia zaplecza warsztatowego schronu oraz infrastruktura z nim związana czyli studnia zbiorcza wód opadowych wraz z przepompownią do kanalizacji znajdującej się w ul. Matejki. Są to urządzenia zabezpieczające pomieszczenia schronowe przed zalaniem - wyjaśnia Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

To głównie infrastruktura

