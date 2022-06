Kamerami w parkujących kierowców

Nowa forma kontroli opłat za parkowanie może już wkrótce pojawić się w Szczecinie. Oprócz kontrolerów na ulicach miasta, wzorem Warszawy i Gdańska, pracował będzie samochód wyposażony w kamery. Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne ogłosiła przetarg na dostawę i montaż systemu mobilnej kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Ma to uszczelnić system, bo wciąż wiele osób próbuje uniknąć opłat.

- Samochód wyposażony w kamery skanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i przekazuje je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie, czyli z wniesioną opłatą albo wykupionym abonamentem czy ryczałtem - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL. - System automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój. By nie dopuścić do sytuacji, kiedy opłata dodatkowa nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola jest wykonywana dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie czasu.

Zawiadomienia o opłacie dodatkowej wypisywane przez pieszych kontrolerów nadal będą wkładane za

...