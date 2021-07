Czy można dopłynąć kajakiem ze Świnoujścia do Gdańska? Można. Udowodnili to zachodniopomorscy kajakarze, płynąc wzdłuż polskiego Wybrzeża kajakami typu biwok, pod szyldem Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Instytucja ta specjalizuje się także w kajakarstwie morskim. To trudna dziedzina pływania, a tych, którzy ją uprawiają w Polsce, jest niewielu.

Wyprawę kajakową zorganizowano dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski. Uczestnikami tego morskiego spływu byli mieszkańcy Szczecina, Goleniowa, Nowogardu, Świnoujścia i Człuchowa - osiem osób. To amatorzy kajakarstwa morskiego i wodnych przygód, ludzie odważni oraz odporni na trudne warunki wodnej wędrówki.

Wyprawa rozpoczęła się trzy lata temu, w lipcu 2019 roku. Całą trasę podzielono na trzy etapy, każdy po 8-9 dni. Początkowo - w pierwszym etapie, zamierzaliśmy dopłynąć do Jarosławca. Niestety wietrzna pogoda pokrzyżowała te plany. Dotarliśmy tylko do Mrzeżyna. Większość dni spędziliśmy okopani na plaży, walcząc na lądzie z silnym wiatrem, a nawet burzami piaskowymi występującymi przy takiej pogodzie. Wiały

...