Kacper Kozłowski niewykorzystaną szansą Pogoni…

Piłkarze Pogoni Szczecin zakończyli ubiegły rok na pozycji wicelidera PKO BP Ekstraklasy i kibice zaczęli marzyć o poprawieniu ubiegłorocznej III lokaty, a nawet o pierwszym w historii mistrzostwie Polski. Niestety, radosny nastrój sympatyków Dumy Pomorza zmroziły doniesienia o transferze do Anglii reprezentanta Polski Kacpra Kozłowskiego, choć miał on kontrakt z Pogonią ważny jeszcze do 30 czerwca 2023 roku! Bez niego trudno teraz marzyć o wielkich sukcesach. Klub z Twardowskiego nie wykorzystał szansy, jaką było posiadanie tak dobrego zawodnika…

Jak w środę rano oficjalnie poinformowała Pogoń, Kacper Kozłowski przenosi się ze szczecińskiego klubu do Brighton & Hove Albion na zasadzie transferu definitywnego. Kluby oraz zawodnik porozumiały się i jeszcze do niedawna portowiec trafi do drużyny występującej w angielskiej Premier League i zajmującej obecnie 9. lokatę. Jej piłkarzami jest dwóch Polaków: Jakub Moder oraz Michał Karbownik (aktualnie wypożyczony do greckiego Olympiakosu Pireus).

8 milionów funtów

Zgodnie z ustaleniami dokładna kwota transakcji nie została ujawniana.

...