Piłka nożna. Najdłużej w Pogoni pogra Stipica...

Spośród piłkarzy wicelidera PKO BP Ekstraklasy, czyli Pogoni Szczecin, najdłuższy kontrakt ma podpisany chorwacki bramkarz Dante Stipica, a dodajmy, że bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek jesiennych przeszedł on w Monachium zabieg przepukliny pachwinowej, a rehabilitacja powinna potrwać około miesiąca. Najszybciej, bo już za kilka dni (31 grudnia) zakończy się natomiast aktualny kontrakt Huberta Matyni. Najliczniejsza jest natomiast grupa zawodników związanych kontraktami z Dumą Pomorza, których umowy wygasają za półtora roku (m.in. Kacper Kozłowski) oraz po obecnym sezonie.

W piątkowym "Kurierze" informowaliśmy, że są pewne problemy w negocjacjach w sprawie przedłużenia kontraktu z ekstraklasową Pogonią jej czołowego stopera Benedikta Zecha, ale na szczęście właśnie w Wigilię doszło do podpisania nowego kontraktu z austriackim piłkarzem, a umowa wiąże go z naszym klubem do końca czerwca 2025 roku!

W związku z problemami zdrowotnymi D. Stipicy skrócono wypożyczenia do Pogoni Siedlce bramkarza Bartosza Klebaniuka, który latem podpisał z Pogonią 4-letnią umowę, a następnie udał się na powrotne, roczne wypożyczenie do Siedlec, gdzie jesienią bramkarz zanotował 15 występów w II lidze (1349 minut gry). Od początku zimowych przygotowań golkiper będzie trenował pod okiem Andrzeja Krzyształowicza i sztabu Pogoni Szczecin.

Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne portowców, to na wykonanie zabiegu zdecydowano się także w przypadku Alexandra Gorgona, który od dłuższego czasu zmagał się z kontuzją naderwania więzadła pobocznego w kolanie. Więzadło wygoiło się, natomiast powstała też blizna, która powodowała nieprawidłową pracę ścięgna i nerwu w okolicach więzadła. Zawodnik przeszedł w ostatnich dniach zabieg usunięcia tej blizny, a wykonali go niemieccy lekarze, którzy wcześniej leczyli zawodnika. Okres rehabilitacji po zabiegu powinien potrwać 2 miesiące.

Do zdrowia powoli powraca Kacper Smoliński, który jest w trzecim miesiącu po rekonstrukcji więzadeł w kolanie i w najbliższych dniach wykonane będą pierwsze testy oceniające siłę i wytrzymałość mięśni kończyn dolnych. Planowane jest już wprowadzanie treningu siłowego, wytrzymałościowego i pierwszych zajęć z piłką. ©℗ (mij)