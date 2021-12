Piłka nożna. Kto zastąpi Paulo Sousę?

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oficjalnie poinformował, że selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa zwrócił się do niego z prośbą o rozwiązanie obowiązującego go kontraktu z polską federacją, na środę zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu PZPN. W pierwszej reakcji prezes Kulesza odmówił rozwiązania umowy z Portugalczykiem za porozumieniem stron, ale jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy ze źródeł zbliżonych do naszej piłkarskiej centrali, Paulo Sousa nie poprowadzi już biało-czerwonych...

Wśród kandydatów do zastąpienia Portugalczyka wymieniani są m.in. byli trenerzy Pogoni Szczecin: Maciej Stolarczyk (obecny selekcjoner młodzieżówki), Czesław Michniewicz (zwolniony z Legii) i Maciej Skorża (szkoleniowiec liderującego w PKO BP Ekstraklasie Lecha Poznań). Czasu na wybór nie jest zbyt dużo, bo już niedługo naszą kadrę czekają bardzo ważne mecze.

Spotkanie pierwszej rundy baraży o awans do mistrzostw świata Katar 2022, w którym Polska zagra z Rosją, odbędzie się już 24 marca o godz. 18 (czasu polskiego) na Łużnikach w Moskwie. Ewentualny mecz finałowy zagramy zaś w naszym kraju 28 lub 29 marca ze zwycięzcą pary: Szwecja – Czechy.

Później będzie kolejne wyzwanie, bo UEFA zatwierdziła terminarz rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwoni wystąpią w czwartej dywizji A i zmierzą się w niej z Belgią, Holandią oraz Walią. Poniżej przedstawiamy terminarz meczów reprezentacji Polski:

3 czerwca: POLSKA - Walia

6 czerwca: Belgia - POLSKA

10 czerwca: Holandia - POLSKA

13 czerwca: POLSKA - Belgia

22 września: POLSKA - Holandia

25 września: Walia - POLSKA

Za kadencji selekcjonera Paulo Sousy sporym wydarzeniem było powołania dla zaledwie 17-letniego pomocnika Pogoni Kacpra Kozłowskiego do pierwszej reprezentacji. Siedemnastolatek wszedł na boisko w 73. minucie eliminacyjnego spotkania z Andorą, stając się drugim najmłodszym piłkarzem w historii biało-czerwonych. Młodszy w momencie debiutu był jedynie Włodzimierz Lubański. Młody portowiec do historii przeszedł również cztery miesiące później, bo 19 czerwca Kozłowski wystąpił w meczu EURO 2020 przeciwko Hiszpanii, stając się tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii europejskiego czempionatu. Dodajmy, że w kończącym się roku powołanie na reprezentacyjne zgrupowanie otrzymał też kolega klubowy Kozłowskiego - Sebastian Kowalczyk, który jednak nie doczekał się na razie oficjalnego debiutu, choć jego forma demonstrowana pod koniec roku może zwiastować, że nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa.

Przypomnijmy, że także inni zawodnicy Pogoni stali się w 2021 roku ważnymi postaciami reprezentacji Polski, ale juniorskich i młodzieżowych. W kończącym się roku zaszczytu gry z orzełkiem na piersi dostąpiło aż 23 portowców, a oprócz Kozłowskiego i Kowalczyka byli to: Kryspin Szcześniak, Marcel Wędrychowski, Kacper Smoliński, Hubert Turski, Mateusz Łęgowski, Mariusz Fornalczyk, Borys Freilich, Gracjan Hyl, Konrad Magnuszewski, Kamil Rutowski, Mateusz Stolarczyk, Maciej Majewski, Mateusz Kaczorek, Igor Kostecki, Bartosz Kuśmierczyk, Adrian Przyborek, Jakub Ciechomski, Mateusz Zdziarski, Adrian Benedyczak, Marcel Mendes i Michał Samborski (trzej ostatni nie są już zawodnikami szczecińskiego klubu). ©℗

