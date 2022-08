James Eads i młode wilczki w Kingu. Początek przygotowań do sezonu

Koszykarze Kinga, mimo wciąż nieskompletowanego składu, rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Start Energa Basket Ligi nastąpi 22 września, ale King inauguracyjny mecz ze Stalą Ostrów rozegra dopiero trzy dni później.

Budowanie zespołu na nowy sezon powoli zbliża się do końca. W czwartek z klubem związał się amerykański gracz obwodowy James Eads, który w minionych rozgrywkach z powodzeniem występował na parkietach Energa Basket Ligi. W barwach Twardych Pierników Toruń zdobywał średnio 13 punktów.

- James zaimponował mi swoją fizycznością i grą w obronie. Chcemy grać agresywnie na całym boisku, a on się w to wpisuje. Z powodzeniem robił to w Toruniu. James jest bardzo podekscytowany tym, że przyjeżdża do Szczecina. Już w ciągu kilku dni będzie z nami pracował na treningach. Może nam tylko pomóc. Jeszcze bardziej podniesie poziom zaangażowania i intensywności podczas treningu - mówi trener Kinga Szczecin Arkadiusz Miłoszewski.

Aktualnie w kadrze zespołu jest sześciu zawodników ogranych w Energa Basket Lidze, Amerykanin z doświadczeniem w lidze niemieckiej oraz trójka młodych

...