Koszykówka. Mistrzostwa Europy bez Matczaka?

Reprezentacja Polski koszykarzy rozpocznie w czwartek (4 sierpnia) przygotowania do wrześniowych mistrzostw Europy. W szerokim 16-osobowym składzie powołanym przez trenera Igora Milicicia znalazł się Filip Matczak, ale obrońca Kinga z przyczyn rodzinnych nie stawi się na zgrupowanie kadry.

Dla Matczaka miał być to powrót do kadry po kilkumiesięcznej przerwie. Po raz ostatni zagrał w kadrze w lutym przeciwko Estonii w eliminacjach mistrzostw świata. W porozumieniu z trenerem Igorem Miliciciem oraz dyrektorem sportowym Łukaszem Koszarkiem podjęli decyzję, że zawodnik Kinga Szczecin tym razem nie stawi się na zgrupowaniu.

W jego miejsce sztab szkoleniowy powołał dwóch koszykarzy, którzy w lipcu rywalizowali na mistrzostwach Europy do lat 20 w Podgoricy - Aleksandra Wiśniewskiego oraz Kacpra Marchewkę. Są to kolejni młodzi zawodnicy, po Jakubie Coulibalym, którzy zostali zaproszeni na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji.

Biało-Czerwoni do mistrzostw Europy będą przygotowywać się w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 4 sierpnia, a tydzień później zespół wyleci na turniej towarzyski do Stambułu, w którym zagra z Ukrainą i Turcją. Kolejne sparingi z Grecją, Turcją oraz Gruzją zaplanowane są w Atenach.

Jeszcze przed wyjazdem do Pragi Polaków czekają dwa oficjalne spotkania w w ramach prekwalifikacji do kolejnego EuroBasketu 2025. 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie biało-czerwoni podejmą Chorwację, a trzy dni później zagrają na wyjeździe z Austrią.

EuroBasket reprezentacji Polski rozpocznie się 2 września w Pradze pojedynkiem z gospodarzami Czechami. Kolejnymi rywalami w fazie grupowej będą: Finlandia, Izrael, Holandia oraz Serbia. Do kolejnej fazy mistrzostw, która toczyć się już będzie w Berlinie awansują cztery najlepsze drużyny z grupy.

- Przed nami kolejne bardzo ważne zgrupowanie, podczas którego znów mamy okazję dłużej popracować z zawodnikami. Jestem zadowolony, że przed meczami z Chorwacją, Austrią i samym EuroBasketem, rozegramy pięć gier kontrolnych z wymagającymi przeciwnikami. Liczę, że energia, intensywność i chęć pracy będzie taka sama jak wcześniej - powiedział Igor Milicić.

Na liście powołanych są m. in. kapitan Mateusz Ponitka, A.J. Slaughter, czy Michał Sokołowski. Do reprezentacji Polski wracają Michał Michalak oraz Aleksander Dziewa, którzy ze względu na urazy nie byli obecni podczas czerwcowego okienka. Po roku przerwy do kadry wraca Aaron Cel. W szerokim składzie kadry znalazł się Jeremy Sochan, który niedawno został wybrany z dziewiątym numerem w drafcie NBA przez San Antonio Spurs. Wśród 16 zawodników znalazł się także debiutant Jakub Coulibaly, który jeszcze kilka dni temu brał udział w mistrzostwach Europy do lat 20. O wyjazd na EuroBasket walczą także Jakub Schenk, który związał się kontraktem z francuskim Union Tours Metropole Basket i inny były gracz Kinga Jakub Garbacz. (woj).