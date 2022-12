Hulajnogi wreszcie w ryzach

Porozumienia w sprawie parkowania i poruszania się po mieście elektrycznych hulajnóg podpisali z gminą Szczecin pod koniec listopada operatorzy wypożyczalni Tier, Bolt i Quick. Te mają uporządkować wreszcie kwestie funkcjonowania tego rodzaju środka transportu, który zdobywa sobie sporą popularność i stał się jednym z wielu przejawów transportowej mobilności w miejskiej przestrzeni. Do tej pory szczególnie te właśnie jednoślady utrudniały innym użytkownikom ulic i chodników, czy rowerowych ścieżek poruszanie się. Porzucane były byle gdzie, nawet w pasach dojść do przystanków komunikacji miejskiej.

- Do porządkowania parkowania hulajnóg posłuży licząca ponad 100 punktów sieć strefy postoju szczecińskiego roweru miejskiego BikeS. Przedstawiciele Bolt, Tier i Quick zobowiązali się do alokacji hulajnóg w strefach postoju BikeS, to jest do wystawiania w strefach postoju BikeS nowych hulajnóg, hulajnóg po naprawie, serwisie czy po doładowaniu - wyjaśnia Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Ponadto wymienione firmy zobowiązały się do wprowadzenia

...