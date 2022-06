Nie łam zasad, przewiduj, ogranicz zaufanie

Brak wyobraźni, brawura, a i często nieznajomość podstawowych zasad ruchu drogowego to przyczyny kolizji bądź wypadków, których uczestnikami są nie tylko piesi, ale też rowerzyści i użytkownicy hulajnóg. Jak wyglądają policyjne statystyki pod tym kątem w Szczecinie? Dramatu może jeszcze nie ma, ale dane wskazują, że wśród poruszających się jednośladami ofiarami takich zdarzeń znacznie częściej są jednak rowerzyści.

Bywają dni, że do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi kilkukrotnie. Tak było chociażby nie dalej, jak miesiąc temu, gdy w odstępie raptem kilku godzin jednego popołudnia doszło do dwóch potrąceń rowerzystek w rejonie nowego węzła drogowego przy Jeziorze Głębokim. W jednym z tych przypadków zakończyło się na pouczeniu zarówno kierującego autem, jak i cyklisty w związku ze stwierdzoną na miejscu przez policjantów współwiną. Drugie ze zdarzeń nastąpiło na skutek nieustąpienia przez kierowcę samochodu osobowego pierwszeństwa przejazdu rowerzystce, w wyniku czego kobieta została przewieziona do szpitala. I w tej sprawie - jak informuje szczecińska policja - trwają czynności

...