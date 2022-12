Grypa przyspiesza. Więcej osób choruje, więcej trafia do szpitali

Grypa wyraźnie przyspiesza. Także w naszym regionie. Zachorowań przybywa w każdym tygodniu. I to szybciej niż przed rokiem - w pierwszej połowie grudnia ub.r. było ich prawie cztery razy mniej niż w analogicznym okresie tego roku. Warto więc szczególnie teraz zadbać o swoje zdrowie: unikać zatłoczonych miejsc i wzmacniać swoją odporność. Tylko w drugim tygodniu grudnia br. z powodu ciężkiego przebiegu grypy do szpitali w naszym regionie trafiło 38 osób.

W tygodniu od 8 do 15 grudnia w Zachodniopomorskiem zachorowało na grypę (lub infekcje grypopodobne) co najmniej 3760 osób - tyle zgłoszono do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dla porównania - tydzień wcześniej zarejestrowano 2844 takich przypadków, a w ostatnim tygodniu listopada 1868. Coraz więcej też osób trafia do szpitali z powodu ciężkiego przebiegu tej infekcji - w drugim tygodniu grudnia aż 38,

...