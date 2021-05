Czas na wybory ósmoklasistów

Już za niecały tydzień, bowiem 25 maja, rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. W całej Polsce zgłoszonych zostało 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół. Natomiast w Szczecinie rozpoczął się już nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. W liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia czeka łącznie 4000 miejsc.

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się już 25 maja. We wtorek uczniowie będą rozwiązywać zadania z języka polskiego, w środę (26 bm.) - z matematyki, a w czwartek (27 bm.) - z języka obcego nowożytnego. Największa grupa ósmoklasistów (96,66 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki (2,92 proc.) Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 2 lipca br. Zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Natomiast w Szczecinie rozpoczął się już nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

