Dzieci więcej chorują. Szpitalne izby przyjęć pełne małych pacjentów

Tylko w pierwszej połowie grudnia na grypę i infekcje grypopodobne zachorowało w Zachodniopomorskiem 3271 dzieci. To prawie połowa wszystkich (6604) zgłoszonych w tym czasie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie tego rodzaju infekcji. Grypa w tym sezonie nie oszczędza najmłodszych - to w grupie wiekowej od 0 do 14 lat liczba zachorowań jest w naszym regionie o ponad 400 procent wyższa niż w porównywanym okresie ubiegłego roku (wtedy było ich w tej grupie 610). To widać także na szpitalnych izbach przyjęć i oddziałach ratunkowych.

- Zawsze jesienią i wiosną, a czasami także zimą przy braku mrozów, zwiększa się ilość zakażeń dróg oddechowych u dzieci - przyznaje dr Paweł Gonerko, lekarz kierujący Oddziałem Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii szczecińskiego szpitala „Zdroje". - Tak samo jest w tym roku. Różnica ta jest szczególnie widoczna dlatego, że w poprzednich dwóch latach z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, czyli izolacji, kwarantann, zdalnego nauczania i noszenia maseczek, takich zakażeń było mniej. Obecnie zdarzają się dni, kiedy izba przyjęć i

