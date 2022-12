Drugie podejście do willi. Poszukiwania kupca trwają

Na tych samych warunkach co poprzednio i za taką samą minimalną cenę wywoławczą w kwocie 5 mln zł Gmina Miasto Szczecin próbuje znaleźć kupca na zabytkową willę z parcelą przy al. Wojska Polskiego 95. Ta charakterystyczna nieruchomość wzniesiona na dawnym szczecińskim Westendzie, vis-à-vis dawnej rezydencji Quistorpów, w której teraz swoją siedzibę ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, w stylu angielskich zamków, od wielu lat jest komunalnym pustostanem.

Potencjalni nabywcy mają czas do 8 marca przyszłego roku, by wpłacić wadium 500 tys. zł, które będzie podstawą dopuszczenia do udziału w licytacji wyznaczonej - po fiasku pierwszej w minionym miesiącu - tym razem na 15 marca.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej o funkcji dominującej: usługi. Na działce powierzchni 2290 mkw. oprócz wilii znajdują się trzy niewielkie budynki gospodarcze. Całość podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

