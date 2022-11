Pojemniki podziemne na odpady – za ile i kiedy? Dostawców sporo, ale się cenią

Cztery firmy zaoferowały się, że postawią pierwsze w Szczecinie kubły podziemne do selektywnej zbiórki odpadów. Czy miasto skorzysta z usług w tym zakresie którejkolwiek z nich, dowiemy się wkrótce. Może się okazać, że realizację pomysłu trzeba będzie jeszcze odłożyć. Wszystkie kalkulacje przekraczają bowiem zakładany wydatek budżetowy na ten cel.

Kwota 333 000 zł, jaką zabezpieczono, odbiega i to znacznie od najtańszej z ofert, bo prawie o sto tysięcy złotych. Najniższe wynagrodzenie za wykonanie zlecenia przedstawiła spółka Świat Pojemników z miejscowości Komorniki. Jej propozycja opiewa na 429 607,51 zł. Pozostali trzej potencjalni kontrahenci to także podmioty spoza naszego regionu. Jednym z nich jest spółka Polskie Pojemniki z Krosna Odrzańskiego, która swe oczekiwania do wynagrodzenia określiła na 478 224 zł. Zadania skłonna byłaby się podjąć również firma P.H.U. ALGO Jarosław Bartos z Wielunia, ale za kwotę 574 623,41 zł. Najdroższą ofertę zaproponowała firma POLBIN Nowoczesne Śmietniki Krzysztof Podżerek z Poznania - to 663 062,74 zł.

