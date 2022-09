Drożyzna nie odpuszcza. Ceny żywności pną się w górę

Cukier powrócił na sklepowe półki, zniesiono także limity na jego zakup, jednak jego cena poszybowała w górę już w sierpniu - dziś najtaniej udaje się go kupić po 4,99 zł za kilogram, ale są sklepy, które za biały kryształ życzą sobie nawet powyżej 7,59 zł. Zresztą zakupowy koszyk wychodzi coraz drożej - ceny produktów spożywczych tylko w sierpniu wzrosły o 23,7 procent, a wcześniej - w czerwcu i lipcu - o kolejne 16 procent w każdym miesiącu.

- Mamy środek sezonu, a owoce w cenie niemal zaporowej - skarży się klientka, którą spotykamy przy stoisku z owocami w markecie francuskiej sieci. - To nie do pomyślenia, by za kilogram śliwek płacić niemal pięć złotych, ale to dziś i tak najtańszy z owoców. Proszę zobaczyć ile kosztuje niewielki pojemnik borówek, nie mówiąc już o malinach. Kupiłam cztery brzoskwinie, cztery gruszki, dwa banany - rachunek wyniesie ok. 20 złotych. A gdzie pozostałe produkty? Jak nic za niewielkie sprawunki zapłacę sto złotych.

Owoce tylko w sierpniu podrożały o 13 procent, warzywa o 15 proc. - wynika z „Indeksu cen w sklepach detalicznych" przygotowanego przez

