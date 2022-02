Drożej w przedszkolach i żłobku w Policach. Stawka żywieniowa mocno w górę

Więcej za wyżywienie dzieci w polickich, gminnych przedszkolach i żłobku już płacą lub za chwilę będą musieli zapłacić rodzice. Podwyżki są znaczne, bo wynoszą ponad 30 proc. - stawki wzrosły z 6 do 8 zł za dzień. A to tylko na tzw. wsad do kotła. Koszty pracy i zużytych do przygotowania posiłków mediów pokrywa gmina.

Nowe stawki obowiązują w polickich przedszkolach już od stycznia tego roku. W żłobku zostaną wprowadzone od marca.

- Rodzice ponoszą koszty tzw. wsadu do kotła, a więc płacą za to, co dzieci zjedzą - tłumaczy Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach. - Od roku 2018 ta stawka wynosi sześć złotych na jeden dzień. Dyrekcja żłobka złożyła wniosek, w którym stwierdza, że przy obecnych cenach żywności jest to stawka za mała, żeby przygotować w pełni wartościowe posiłki dla dzieci. W związku z tym wystąpiła z wnioskiem, aby tę stawkę podnieść do ośmiu złotych, podobnie jak w przedszkolach.

O to, na jakiej podstawie wyliczono wielkość proponowanej podwyżki stawki

- Drożyzna w naszym

...