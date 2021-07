Do muzeum trafiły dokumenty repatrianta

Do Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu trafiły dokumenty niemieckiego repatrianta, który w 1921 roku został przesiedlony z Rosji do Niemiec. Repatrianci w ramach tej akcji byli poddawani kwarantannie. Kompleks do tego przeznaczony mieścił się na terenie dzisiejszego portu, ale kilka lat temu został zrównany z ziemią.

Chodzi o kwarantannę portową, której budowę rozpoczęto jesienią 1906 roku, a zakończono w 1908 roku. Wzorem dla świnoujskiego obiektu był najnowocześniejszy wówczas na świecie tego typu kompleks higieniczny - w Emden. Na terenie o powierzchni około 1 hektara, ogrodzonym wysokim płotem, wzniesiono sześć ceglanych, parterowych budynków. Każdemu barakowi przypisano odpowiednią funkcję. W pierwszym miały przebywać osoby skierowane na kwarantannę, które nie miały żadnych oznak choroby - czyli teoretycznie zdrowe. W drugim osoby chore, u których dopiero po obserwacji miano zdiagnozować chorobę. W trzecim osoby chore ze zdiagnozowaną chorobą. W czwartym budynku zlokalizowano bardzo nowoczesne jak na ówczesny czas urządzenia do dezynfekcji ubrań, pieniędzy i

