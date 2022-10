Czerwony muchomor odurza, ale może też zabić. Niebezpieczna moda wśród amatorów grzybów

Niebezpieczna moda na jedzenie czerwonych muchomorów lansowana jest ostatnio w internecie. Lekarze przestrzegają: to może zakończyć się tragicznie!

Sezon na grzyby w pełni. Całe rodziny udają się do lasów, by zbierać grzyby na pyszny sos. Ususzony grzybek nada bigosowi czy też innym potrawom smak i aromat. Lekarze, a także pracownicy sanepidu każdego roku przestrzegają przed zbieraniem grzybów, co do których nie ma pewności, że są jadalne. Ryzykanctwo może zakończyć się tragedią.

- W tym roku nie odnotowaliśmy przypadków silnych zatruć grzybami - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. - Mieliśmy jedynie kilka osób wystraszonych m.in. bólami brzucha po zjedzeniu grzybów.

Muchomor sromotnikowy jest najgorszy

W lasach często można natknąć się na muchomory sromotnikowe. Wyglądają pięknie, ale śmiertelność po ich spożyciu jest bardzo duża.

- Corocznie zdarzają się ofiary grzybobrania - mówi prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, kierująca oddziałem chorób zakaźnych, hepatologii i

...