Sezon na grzyby. Są smaczne, ale można przez nie stracić zdrowie i życie

Sezon grzybowy w pełni. Na targowiskach pojawili się grzybiarze, którzy oferują okazałe prawdziwki i podgrzybki. Zbieranie grzybów to sama przyjemność, dlatego wielu z nas woli samemu udać się na poszukiwania.

Wysyp trwa zazwyczaj od sierpnia do października. Podgrzybki występują w lasach liściastych, sosnowych i mieszanych. Koźlarze rosną pod brzozami, topolami, osikami i grabami. Na maślaki trzeba udać się do lasów sosnowych. Kurki nie są wymagające i można je znaleźć niemal wszędzie. Sezon na nie już się jednak kończy. Borowików warto szukać pod sosnami i świerkami.

- W lesie jest sucho, więc jeśli nie popada deszcz, grzybów może niedługo nie być - uważa Marian Goduła ze Stargardu. - One lubią ciepło i deszcz. Ja zbieram je w okolicach Jęczydołu. Wstaję przed godzina piątą i od godziny szóstej zbieram. Część wykorzystujemy w domu. Suszymy, a potem dajemy do bigosu albo marynujemy w occie. Część sprzedaję na rynku. Ale jakiegoś wielkiego wysypu w lasach nie ma. Za sucho jest. Dużo jest grzybów robaczywych. Robaki jak mają sucho w runie leśnym, wędrują do grzyba, gdzie mają

...