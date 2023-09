Dachy dla pszczół – także w Szczecinie?

Miasta są dobrymi miejscami dla pszczół. Jednak nie we wszystkich są one równie mile widziane. Na liście aglomeracji mniej przyjaznych pszczołom jest np. Szczecin, w którym zakładanie pasiek w bliskości domów oraz na dachach wciąż jest zakazane. Co wkrótce ma szansę się zmienić - tuż po wakacjach do Biura Rady Miasta Szczecina ma trafić inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie.

Na dachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (al. Piłsudskiego) w Szczecinie został zaaranżowany efektowny ogród. Pośród przyjaznych pszczołom drzew, krzewów, kwitnących hortensji i szałwii stoją m.in. dwa ule, w tym charakterystyczny z Gryfem i w barwach Pogoni. Mogłyby służyć za domy sporym - liczącym nawet 120 tysięcy sztuk - pszczelim rodzinom. Niestety, do tej pory nie zostały zasiedlone. To efekt obowiązujących w Szczecinie przepisów, które zabraniają zakładania pasiek w bliskości budynków mieszkalnych, także na dachach.

Prawo (lokalne) a pszczelarstwo miejskie

Chodzi o zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (tzw. uchwała czystościowa - przyp. aut.), który

...