Pszczołom niestraszny (nawet) deszcz

Dlaczego pszczoły leśne są mniejsze i ciemniejsze od tych, które zapylają rzepak? Jak w przezroczystym ulu robotnice ukrywają swą królową? Czy truteń to ma fajne życie? - to tylko niektóre z pytań, na które odpowiadał najbardziej znany ze szczecińskich pszczelarzy w trakcie sobotniego festynu rodzinnego w parku Chopina.

To była niezapomniana zabawa ph. „Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”. Nie tylko z powodu ulewnego deszczu, który na blisko godzinę przerwał cykl gier i zabaw z morzem nagród do zdobycia.

Uwagę publiczności przyciągały oryginalne wypukłe obrazy, malowane przez Krzysztofa Majorka m.in. dla... niewidomych. Podobnie jak fantastyczne "bajkolorki" Barbary Piskorskiej, włóczkowe przytulanki czy miodowe przysmaki prosto z pasieki. Jednak największe zainteresowanie - szczególnie wśród najmłodszych - wzbudziły opowieści pszczelarza - Zdzisława Barana o sekretnym życiu pszczół, ilustrowane rojem żyjącym w przezroczystym ulu. Tym bardziej, że za jej rysunkową wersję, własnoręcznie przeniesioną na papier, każdy z dziecięcych artystów mógł zdobyć latawce, magnesy z pszczołami, okulary, notesy, wiatraczki, opaski z owadzimi czółkami, lupy do podpatrywania nie tylko fruwających zapylaczy i mnóstwo słodyczy.

- Jak w ulu uwijali się też rachmistrzowie spisowi. Zaskakującą popularnością cieszyły się ich stanowiska. Do obu długa kolejka ustawiła się jeszcze przed rozpoczęciem festynu - mówiła Maria Myśliwiec, przewodnicząca miejscowej Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn oraz radna klubu Bezpartyjnych. - Mam nadzieję, że uda się nam do trzech razy sztuka, czyli także we wrześniu powtórzyć sukces dwóch ostatnich edycji naszej imprezy ph. „Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”. Tym razem do udziału w wydarzeniu chcemy zaprosić Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Plenerową imprezę (28 sierpnia) na pożegnanie lata przygotowała Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wraz ze Stowarzyszeniem Bezpartyjni Pomorze Zachodnie. ©℗

(an)

Fot. Mirosław WINCONEK