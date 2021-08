Słodka zabawa w parku Chopina

To będzie festyn rodzinny, z dość niezwykłym motywem przewodnim – pszczołą. Na finał wakacji – dosłownie – słodka przygoda w sercu pięknego parku Chopina. Gry, konkursy, rewia mody i rękodzieło, a do tego garść niespodzianek – to zaproszenie do świetnej zabawy, podczas której wszyscy będą mile widziani.

Pierwsza edycja była sukcesem. Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn idzie więc za ciosem, przygotowując dla szczecinian drugą edycję wydarzenia pn. „Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”. Odbędzie się w ostatnią sobotę sierpnia (28 bm.) – w tradycyjnym sercu osiedlowych festynów – w parku Chopina.

– Oczywiście, to nie przypadek, że i tym razem to pszczoła będzie motywem przewodnim festynu. Na naszym osiedlu najbardziej znany i lubiany ze szczecińskich pszczelarzy – Zdzisław Baran założył najpierw białą pasiekę miejską, a następnie przy Syrenich Stawach postawił pierwszą w Szczecinie kłodną barć. Teraz wysiewa przyjazne pszczołom kwietne i ziołowe łąki. Jako miejscowa rada osiedla również chcemy pomóc tym pożytecznym owadom, które są zagrożone wyginięciem, pamiętając słynne zdanie Alberta Einsteina: „Jeśli zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia” – nówi Maria Myśliwiec, przewodnicząca RO Arkońskie-Niemierzyn oraz miejska radna (Bezpartyjni). – Dlatego prócz zabawy ważnym elementem naszego festynu będzie edukacja.

O ten aspekt festynu zadba sam Zdzisław Baran, prezentując młodą pszczelą rodzinę żyjącą w przezroczystym ulu, wykonanym ze specjalnego – przezroczystego, a mimo to bezpiecznego – szkła akrylowego. Chętni będą więc mogli poznać sekretne życie królowej i jej dworu, obserwując wytwarzanie miodu przez niemal 4 tysiące pożytecznych owadów. Podglądać niezwykły spektakl natury, czyli jak na dziesięciu ramkach jest przez pszczoły m.in. zgromadzony pyłek i zapasy miodu, a też młode czerwie: odkryte, czyli dopiero złożone oraz zakryte, czyli pszczoły na tyle dojrzałe, że zaraz będą się wygryzać.

Poza tym wszystkich uczestników sobotniego (28 sierpnia) festynu czekać będą kramy rękodzielników oraz wesoła zabawa przy zdobywaniu nagród w licznych grach, konkursach i quizach.

– Dla najmłodszych planujemy m.in. konkurs plastyczny, recytatorski, śpiewaczy oraz oczywiście z wiedzy o pszczołach. Dla wszystkich – rywalizację na najefektowniejszy strój inspirowany najbardziej pożytecznymi z owadów. Oczywiście z cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów wydarzenia, których lista rośnie dosłownie z dnia na dzień. Teraz mogę powiedzieć tylko, że na zwycięzców niezliczonych gier i zabaw będą czekały słoneczne okulary, latawce, wiatraczki, sadzonki przyjaznych pszczołom kwiatów, morze słodyczy, notesów z pejzażami Szczecina oraz magnesów z animowanymi pszczółkami, a także opaski z owadzimi czółkami, lupy do podpatrywania nie tylko fruwających zapylaczy i aż tysiące balonów z plastrami miodu i pszczołami – opowiada radna Maria Myśliwiec.

Uwaga: jeszcze przed rozpoczęciem festynu, a także w jego trakcie – czyli od godz. 13 do 18 – w parku Chopina będzie funkcjonował punkt Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

– Kto nie ma możliwości technicznych, aby dokonać samospisu, a nie chce czekać na rachmistrza, ten może skorzystać z naszej pomocy. Czekamy na zainteresowanych z przedstawicielem Gminnego Biura Spisowego, który udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości dotyczące udziału w spisie powszechnym – zachęca M. Myśliwiec.

Warto zarezerwować sobie w kalendarzu czas na sobotnią wizytę w parku Chopina. ©℗

A. NALEWAJKO