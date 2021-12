Dachówki nie powinny być już problemem. Będzie zmiana planów

Kolory dachówek, ich odcienie są problemem wielu osób budujących swoje domy w Barlinku. Ich kolor ustala Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Po spotkaniach z inwestorami i radnymi ma to ulec zmianie.

Już w czerwcu br. grupa mieszkańców miasta apelowała do radnych o zmianę MPZP dla osiedla Górny Taras i osiedla Moczkowo. Jak argumentowali „Plany miejscowe wprowadzają liczne ograniczenia możliwości stosowania pokryć dachowych, w kolorze czarnym i jego odcieniach. W naszym uznaniu stanowią one niczym nieuzasadnioną ingerencję w nasze prawa własności oraz wstrzymują postęp technologiczny. My, mieszkańcy miasta i gminy Barlinek, chcemy budować swoje domy w oparciu o aktualne rozwiązania technologiczne i wykorzystywać obecnie panujące, estetyczne trendy w budownictwie. Niestety obowiązujące w naszej gminie przepisy skutecznie nam to utrudniają".

Sprawa trafiła pod obrady sesji Rady Miejskiej. Radni prośbę mieszkańców odrzucili większością głosów. To jednak nie koniec sprawy. Osoby zainteresowane zmianą MPZP skupiły się wokół Forum Obywatelskiego „Dachy Barlinek".

...