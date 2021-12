Burmistrz dostanie ponad 8 tysięcy zł więcej

Ponad 8 tys. zł brutto więcej niż dotychczas będzie zarabiał burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. Tak zadecydowała większość radnych w czasie sesji Rady Miejskiej.

Jednym z tematów sesji było ustalenie nowego wynagrodzenia dla włodarza gminy. Jak w trakcie dyskusji podkreślała część radnych, nowego wynagrodzenia, a nie podwyżki. Radny Cezary Krzyżanowski zwrócił uwagę, że w trakcie posiedzenia jednej z komisji RM zaproponowano prawie maksymalną z możliwych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla burmistrza. - Są samorządowcy, którzy czują pewną wagę sytuacji, w której się znaleźli - mówił m.in. radny. - W gminie Myślibórz zaproponowano minimalne kwoty. To i tak, panie burmistrzu, jest duży wzrost wynagrodzenia w stosunku do tego, które obowiązuje dzisiaj. I do tego, jakie są możliwości i odpowiedzialność zarządzania gminą Barlinek. Dlatego stawiam wniosek, aby wynagrodzenia zasadnicze było na poziomie minimalnym.

Radna Bernarda Lewandowska wskazała na podwyżki zarobków pracowników Urzędu Miejskiego. Średnia w ostatnich latach to 5 procent. - A my proponujemy tutaj, bo musimy, bo tak

