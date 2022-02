Czy salon prasowy przetrwa?

To miejsce z długą historią, a dziś ważą się jego losy - czy salon prasowy przy pl. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie przetrwa? - Pracuję do końca lutego, wypowiedzenie umowy franczyzy otrzymałem już w grudniu - mówi Jacek Michałkiewicz, prowadzący go od pięciu lat.

Niemal tysiąc tytułów prasowych, kalendarze, książki, galanteria cukiernicza i napoje - to wszystko oferuje salonik w sąsiedztwie naszej redakcji. Można tu również zrobić ksero, poczynić opłaty, nawet odebrać paczkę, a także zagrać w Lotto. W komfortowych warunkach, bo prawie 100-metrowy salon jest jednym z największych w Polsce.

PKN Orlen ma nową koncepcję na przejęty w minionym roku Ruch: „Orlen w ruchu", tak mają się nazywać nowe punkty, które powstaną w miejscu dotychczasowych, ale czy zmiany, na które paliwowy gigant daje sobie pięć lat, obejmą także naszego sąsiada z pl. Hołdu Pruskiego 8? - Koncern naftowy nie zamierza rezygnować z kolportażu gazet i czasopism, z czego do tej pory przede wszystkim była znana marka Ruch. - Będziemy rozwijać kolportaż prasy - zapewnia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- Usłyszałem od

