Cięcia utrudnią ruch w al. Wojska Polskiego w Szczecinie

Nawet nie miesiąc kierowcy pojeździli bez przeszkód odcinkiem al. Wojska Polskiego przy przebudowywanym węźle Łękno w Szczecinie, a już będą musieli liczyć się z nowymi utrudnieniami w ruchu w tym rejonie. Te od najbliższej, soboty, 29 stycznia - wedle zapewnień - mają być czasowe i polegać na punktowych zwężeniach obu jezdni.

Ich powód to tym razem zaplanowane cięcia pielęgnacyjne drzew, które rosną wzdłuż poboczy po obu stronach w alei na odcinkach między skrzyżowaniami z ulicami Zaleskiego i Prusa (nitka w kierunku Głębokiego) oraz od ul. Solskiego do ul. Traugutta (nitka w kierunku centrum).

Jak informuje konsorcjum spółek Rover Infraestruturas-Roverpol, wykonawca niedokończonej wciąż przebudowy w tym miejscu węzła drogowego na styku z Pogodnem, takich punktowych zwężeń obu jezdni do jednego psa ruchu kierowcy powinni spodziewać się do piątku, 4 lutego. W nadchodzący weekend prace mają być prowadzone przez całą dobę, a od poniedziałku do przyszłego piątku w godz. 18-6 i 10-14. W tych rejonach, gdzie będą wykonywane cięcia w koronach drzew, trzeba zwolnić, bo dopuszczalna prędkość jazdy zostanie obniżona do 30 km/h. ©℗

(MIR)