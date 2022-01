Od środy nowe blokady na ulicach Łasztowni

Przebudowa ulic na wyspach szczecińskiego Międzyodrza w rejonie dojazdu do portu zatacza coraz szerszy krąg. Ekipy drogowe spółki MTM z z Gdyni dotarły z pracami już do okolic mostu Długiego. A to oznacza od środy (19 stycznia) kolejne utrudnienia w ruchu w tej okolicy.

Wzdłuż ul. Energetyków i pobliskiej ul. Zbożowej prowadzone są wykopy pod nowe instalacje. Natomiast w rozwidleniu ulic św. Floriana, Władysława IV i Bytomskiej pod estakadami Trasy Zamkowej urządzane są parkingii i nowy układ jezdni z podbudową przyszłego ronda, z którego odchodzić będą rozjazdy torowe przyszłej trasy tramwajów. Ta ma dalej biec w kierunku Odry Zachodniej i mającego nad nią powstać nowego mostu Kłodnego.

Póki co od środy, 19 stycznia w tym rejonie kierowcy muszą się liczyć z nowymi utrudnieniami w przejeździe. Zamknięty dla ruchu zostanie fragment jezdni w obrębie skrzyżowania wspomnianych ulic św. Floriana i Władysława IV. Objazd wytyczony będzie ulicami Spichrzową i Zbożową. ©℗

(MIR)