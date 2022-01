Węzeł Łękno z oddali

Szczeciński węzeł Łękno z oddanym do użytku fragmentem trasy średnicowej, czy jak kto woli obwodnicy śródmiejskiej, z oddali - jak np. z drona - jawi się całkiem malowniczym. Na co dzień jednak z poziomu chodnika, drogi rowerowej, czy jezdni i okiem każdego użytkownika już tak kolorowo nie wygląda.

Komentarze

elo 2022-01-26 10:20:13 najgorsza inwestycja drogowa ever w tym mieście. Takie zatory, że masakra. Polecam pojechać ze stoperem od strony Traugutta i skręcić w stronę Głębokiego. Najlepiej w godzinach szczytu, coś pięknego. Na dodatek trzeba się ustawić na lewym pasie który jest zawalony. Pomijam fakt że ktoś "na skos" tam stanie żeby się zmieścić i już blokuje cały ruch na wojska polskiego w stronę centrum. No idealnie :)

Łekno 2022-01-26 10:17:40 Podobnie rozwiązanie jak na wezle Łekno bedzie na wezle Granitowa chyba projetowal to ten sam mistrz drogowy. Aby zmniejszyć korki to nalezy zlikwidowac lewoskrety z i w ul Al Wojska P i sygnalizację swietlna a jazda prostopadle do Al WP powinna byc bezkolizyjna np przez wiadukt.

@Lech 2022-01-26 09:55:00 Dopóki się nie nauczysz polskiego, to łatwo tamtędy nie pojedziesz.

Klara 2022-01-26 09:50:43 Ile węzłów zbudował PiS za swoich rządów w Szczecinie w latach 2010-20218?

Lech 2022-01-26 09:18:43 Dopuki nie zatrudnią kogoś mądrego do ustawienia świateł na trasie srednicowej to będa korki. Bo ten kto ustawiał te światła to jedno wielkie nieporozumienie i zapewne nigdy tamtendy nie jechał.