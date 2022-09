Czekają nas ciemności? Rachunki za prąd w komunikacji i oświetlenie wystrzeliły w kosmos

Za kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w powyższym zakresie na podstatwie umowy, która była zawarta na okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r., rachunek ma wynieść 190 564,26 PLN brutto. I dotyczy ona - co warto zauważyć - jedynie oświetlenia pętli Turkusowa i znajdującego się na niej budynku socjalnego z kasą biletową, przystanków Eskadrowa i Gryfińska, pętli Basen Górniczy oraz oświetlenia ulicznego na ulicach Kniewskiej i Lubczyńskiej.

Kolejne postępowanie na dostawy energii dla szczecińskiego ZDiTM przez nadchodzące dwa lata przyniosło jeszcze jedną niespodziankę i przerosło najśmielsze wyobrażenia w chwili, gdy przetarg był ogłaszany. A dotyczył on tym razem 8 punktów dystrybucji prądu, należących do PKP Energetyki, które są niezbędne do zasilania infrastruktury na pętlach i przystankach. Potencjalni dostawcy zaoferowali usługi w tym zakresie za kwoty kilkakrotnie wyższe niż poprzednio.

Komentarze

Niech miasto 2022-09-23 20:07:25 Postawi własne wiatraki i panele fotowoltaiczne. Po kłopocie. Mało to dachów w budynkach należących do miasta. W czym kłopot?

Fabryka Kosztów 2022-09-23 18:45:49 To załatwili nasze miasto z kosztami, Teatr Letni na kilkanaście imprez w roku kosztochlonny, Fabryka Wody to nie opłaca się otwierać przez 3 lata a żaden biznes nie chce tam się wproqadzić, rewolucja torowa to połamane pantografy i mega drogie elektryki, betonoza i wycinanie drzew to codzienność. Brak reakcji Straży Miejskiej i zaśmiecone ulice, brak koszów, nowe chodniki lubią wchłaniać psie kupy i siki co je odbarwia. Ale tego zza szyb limuzyn nie widać

Lud 2022-09-23 17:53:14 Prezydencie , wez ktedyt i zmien prace na placzke ! A ha kredytu juz nie nam nie dadza , to sprzedsj mieszkania komunalne i tebesikowe Dam podnosiles wieczyste o 300 % , onne daniny tez wiec lud musual dac rade Przestan podswietlac dzwigi w rozne kolory, zwolnij prywatnego ochroniarza , zwolnij polowe zastepczyn , mniej kasy na prawnikow , zapytaj o dlugi w zbliku , POnoc nie dziala Program Odpracuj Dlug.Ekogenerator na pelna moc , nie zwezaj juz wiecej ulic, nie stawiaj slupkow

Były wyborca PO 2022-09-23 17:02:28 Ja Tusk wróci do władzy to prąd będzie za pól darmo!!!! Dla Sopotu i obywateli Bundes Republiki przebywających w RP

Dawid 2022-09-23 16:39:36 Tusk tak rządził z Merkeł i jednał się z Putinem że teraz cała Europa ma kłopoty energetyczne

Rysiu Nowoczesny 2022-09-23 16:37:53 Drożyzna? To niewidzialna ręka rynku gdzie was uczyli ekonomii? Jak czegoś jest mało to jest drogie. Złoto jest drogie bo jest go mało powietrza do oddychania jest full to jest za darmo.

@Złodziejstwo trwa! 2022-09-23 16:32:41 Rząd podwyżek energii i gazu nie powstrzyma, bo ma z tego pieniądze.

;// 2022-09-23 16:20:18 panstwowe molochy rekordowe zysku a suweren ma placic za energie kilkaset % wiecej, oj beda bankructwa i bezrobocie a protesty antycovidowe to bedzie pikus przy tej zimie, wqurw w narodzie rosnie

Okradanie 2022-09-23 14:56:20 To nic innego jak okradanie mieszkańców,łupienie naiwnych i myślących inaczej odbiorców energii przez Spółki Skarbu Państwa.To należy traktować jak złodziejstwo.Składniki które wpływają na cenę gazu,prądu widać na rachunkach.Znajduje się tam stek bzdur by tylko uzasadniać cenę końcową.Jeszcze niedawno Orlen wykorzystywał obecną sytuację i dokonał podobnego "zamachu" na pieniądze kierowców.Teraz czynią to państwowi monopoliści by "odzyskać" dla PiSu pompowany "socjal" pod wybory.

Ekoterror 2022-09-23 14:33:24 Wińcyj elektryków, wińcyj!

zazeł 2022-09-23 14:30:21 Miasto powinno zakupić mieszkańcom świczki zastępujące lampy uliczne i udostępnić więcej rowerów zamiast miejskiej komunikacji - będzie taniej. Natomiast w Urzędzie Miasta mażna pracować od świtu do zmroku.

Gryfińska 2022-09-23 14:09:50 Noc - ciemno, 8 rano - lampy się świecą. Gdzie logika?

Złodziejstwo trwa! 2022-09-23 14:08:23 Złodziejstwo Polaków na Polakach rozwija się w najlepsze! Jak można, nagle, tak drastycznie podnieść ceny energii!! Tu nie ma żadnej logiki,i uzasadnienia. To czysta spekulacja i żerowanie na obywatelach przez państwowe spółki, czerpiące niebotyczne zyski. Dlaczego nikt z rządu tego nie powstrzyma?! Może chodzi o to by wykończyć część firm i ludzi.