Czego potrzebują Polacy w Niemczech?

Przedstawicieli organizacji polonijnych zaprosił do swojej siedziby ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś. Fot. Polska Ambasada w Berlinie

Pomagają rodakom zmagającym się z bezdomnością, uczą języka polskiego młodzież, zakładają kluby sportowe - między innymi tym zajmują się organizacje polonijne w Niemczech. Mają co robić. Według danych z końca 2021 roku Polacy to druga największa grupa migrantów w RFN po Turkach. W Niemczech mieszka ponad 870 tys. osób posiadających wyłącznie polskie obywatelstwo, a osób z - jak ujmuje to niemiecka statystyka - „polskim tłem migracyjnym" są już ponad dwa miliony.

Kilka dni temu do swojej siedziby w berlińskim Grunewaldzie zaprosił organizacje polonijne ambasador RP w Polsce Dariusz Pawłoś. Pojawili się przedstawiciele różnych środowisk, reprezentujący rozmaite odcienie polityczne. Podczas spotkania porozmawialiśmy między innymi z nauczycielem Jakubem Nowakiem.

- Od 20 lat działam społecznie w Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata", które w tym roku będzie obchodzić 35-lecie istnienia, po tak zwanej reaktywacji w 1989 roku - opowiadał. - Naszym głównym zadaniem jest uczenie języka polskiego, historii Polski, wiedzy o Polsce. Dzieci raz w tygodniu uczęszczają na

...