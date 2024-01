Pociągiem do Niemiec? Do piątku lepiej nie

Do piątku pociągiem do Niemiec możemy nie dojechać. Strajkuje bowiem związek niemieckich maszynistów. Deutsche Bahn apeluje do wszystkich pasażerów, aby zrezygnowali z podróży koleją w tym czasie.

Do piątku obowiązuje awaryjny rozkład jazdy. Ale nie ma się co za bardzo do niego przywiązywać, ponieważ, jak przekazała Deutsche Bahn, może on nie zagwarantować przejazdu.

Niemiecki przewoźnik ogłosił: „Pasażerowie proszeni są o unikanie podróży, które nie są absolutnie konieczne. W Niemczech będą duże różnice w liczbie pociągów mogących kursować w ruchu regionalnym. Wystąpią również ogromne ograniczenia dla przemysłu i gospodarki w kolejowym transporcie towarowym”. Strajk planowany jest do piątku do g. 18.

Podróżnym ze Szczecina chcącym pojechać do Niemiec pozostają rozwiązania takie jak Flixbus. Ale i tu można spodziewać się utrudnień, ponieważ oprócz maszynistów w Niemczech strajkują rolnicy, zakłócając ruch na drogach. Pamiętajmy też o wyrywkowych kontrolach niemieckich policjantów na granicy, które wprowadzono jako odpowiedź na kryzys migracyjny. ©℗

(as)