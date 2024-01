Strajk w Niemczech, problemy Polaków. Na drogi wyjechało kilka tysięcy ciągników rolniczych

Donald POwiec podpisał umowy znoszące prawo Polski do weta wobec budżetu UE. W budżecie tym Polska przekaże ponad 150 miliardów euro w zamian za otrzymanie 30 miliardów euro z UE. Macie lemingi teraz harować na Unię europejską, to poczujecie się Europejczykami.

no i z czego teraz ta gospodarka niemiecka da dla Tuska na kolejną ratę KPO , jak swoim tną dopłaty do paliwa ?

zaczęło żreć w polskiej gospodarce . Niemieccy kontrahenci stoją . Polscy wykonawcy będą czekali na kasę . Na kasę poczekają Ci co zarabiają . Budżet do napełnienia , ale chyba sianem z łąki . Ogólnie można powiedzieć , że coś poszło nie tak ! Tutaj zima pokazuje pazurki , może zabraknąć prądu , a Turów do zamknięcia ! Mam popcorn , będę sobie siedział i oglądał Szymka . Do roboty nie idę , bo zimno . Święta , święta dalej , do kieliszka nalej !