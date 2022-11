Co wynika z monitorowania losów absolwentów? Porzucenie studiów się nie opłaca

Szanuj Alicja tych co ci pizze podaja i rozwożą jedzenie.CHyba ,z ety nigdy nie zamawiasz wolisz polska pizze czyli cebularza zjesc

Piotr

2022-11-29 08:59:26

Call centra, gastronomia i galerie handlowe zatrudniają głównie studentów, dlatego trzeba studiować. Studenci pobierają do tego socjal pienięzny i darmowy obiadek w mensach studenckich, socjalnym studentom to się opłaca. Biedota idzie dzisiaj na studia po socjal na kierunki politologia, filozofia, historia, geografia, ekonomia, biologia etc. Techniczne kierunki już nie dla wszystkich i po nich dobrze płatna praca za granicą.