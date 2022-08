Ciemno i bez tramwajów? Drogo, coraz drożej

Ludzie nie będą płacić podwyższonych cen prądu i kosmicznie zawyżonych kwot czynszu o 40% więcej. Wszystko cała mega kasa ma iść na Ukrainę. USA i Anglia mają utrzymać wplywy na Ukrainie kosztem Polaków i całej UE. Jedna trzecia czarnoziemów Ukrainy należy do trzech koncernów globalistów, to niech walczą o tereny i kasę za swoje pieniądze. Globaliści przejęli czaroziemi prawie za darmo dzięki Majdanowi.

Dlaczego

2022-08-26 09:40:20

Miasto inwestuje w autobusy elektryczne gdy mogłoby unowocześniać tabor tramwajowy i modernizować istniejący tak by np posiadał hamowanie rekuperacyjne odzyskujące prąd elektryczny? Czy tabor planowany do użycia na linii SKM będzie wyposażony w te funkcję? Co z fotowoltaiką na budynkach miasta? Zamiast fabryki wody trzeba było inwestować mądrze pieniądze w coś co obniży koszty bytowe. To są zmarnowane szansę, zmarnowany czas. Betonoza, imprezown i żebranie, to będą owoce decyzji ostatnich lat...