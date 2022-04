Miliony na oświetlenie. Kołobrzeg zapłaci 3 i pół razy więcej za prąd

Otwarte zostały koperty z ofertami dotyczącymi dostawy energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg, kołobrzeskich jednostek organizacyjnych oraz należącej do miasta spółki Komunikacja Miejska. Takiej podwyżki wydatków na prąd kołobrzeski samorząd się nie spodziewał.

Urzędnicy zakładali, że propozycje oscylować będą w granicach 60 groszy netto za każdą kilowatogodzinę. Pomylili się i to znacznie. Najniższa z ofert mówi o 96 groszach. Miasto gotowe było rocznie płacić 3 mln zł za dostarczany mu prąd. Okazuje się, że z budżetu trzeba będzie wydać na ten cel aż 4,8 mln zł! Do tej pory samorząd na opłacenie rachunków przeznaczał 1,3 mln zł rocznie. Oznacza to, że teraz płacić będzie 3,5 razy więcej.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Energa Obrót SA oczekująca wpłaty 9,7 mln zł za dwuletnie dostawy prądu. Najdroższy podmiot chciał zainkasować aż 13 mln zł. Ceny w przypadku dwóch pozostałych oferentów, którzy przystąpili do kołobrzeskiego przetargu, oscylowały w granicach 10 mln zł.

Teoretycznie urzędnicy mogliby unieważnić przetarg z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe. W praktyce przy kolejnej procedurze mogłoby się okazać, że padną jeszcze wyższe propozycje. Dlatego zdecydowano o związaniu się na dwa najbliższe lata ze spółką Energa Obrót. ©℗

(pw)