Chcemy tlenu, nie metanu!

Kilka godzin w Storkówku, gm. Stara Dąbrowa, trwała rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy nowego placu dojrzewania odpadów biodegradowalnych na terenie Bio Star w Łęczycy. Trwająca sześć godzin debata nie doprowadziła do wypracowania konkretnego stanowiska.

Stargardzka spółka Bio Star zwróciła się do Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie o wydanie decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji. Spółka chce na terenie swojego zakładu, znajdującego się w Łęczycy, wybudować nowy plac dojrzewania odpadów biodegradowalnych o wydajności 17 596 ton/rok. Do urzędników wpłynęły jednak petycje od mieszkańców, którzy są przeciwni nowym inwestycjom. Mają dość smrodu, skarżą się na problemy zdrowotne, które ich zdaniem są konsekwencją działalności wysypiska w Łęczycy. Rozprawę administracyjną, którą zarządziła wójt, prowadził Denis Warcholak z Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie. Zgromadzeni w świetlicy w Storkówku mieli możliwość wysłuchania zeznań kilkudziesięciu świadków. To mieszkańcy miejscowości leżących w pobliżu składowiska.

- Nie chodzi nam o likwidację

...